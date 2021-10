Tajani “Condannare la violenza, non strumentalizzarla” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “E’ giusto Condannare la violenza commessa da Forza Nuova a Roma, ma anche quella di altri autori a Milano e Torino”. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. tan/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “E’ giustolacommessa da Forza Nuova a Roma, ma anche quella di altri autori a Milano e Torino”. Lo ha detto Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia. tan/sat/red su Il Corriere della Città.

Advertising

Antonio_Tajani : I violenti, se ci sono gli estremi, vanno esclusi dalla vita politica italiana. Ma questo vale per tutti: bisogna c… - CorriereCitta : Tajani “Condannare la violenza, non strumentalizzarla” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Tajani 'Condannare la violenza, non strumentalizzarla' - - Tonycartoon123 : @Antonio_Tajani @LaStampa Accipigna, non ce la facciamo proprio a condannare i fascisti senza fare benaltrismo eh? - MassDei : Secondo #meloni #salvini #tajani e cespugli destrorsi occorre condannare tutte le violenze non solo quelle (fascite… -