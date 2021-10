Successo per la 1° Giornata Nazionale di Sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 37.100 le italiane che convivono con un carcinoma al Seno Metastatico e ogni giorno 29 donne scoprono una ripresa della malattia e altre 9 che il loro Tumore è già Metastatico fin dalla prima diagnosi. Di questa malattia, che si può curare ma da cui ancora non si guarisce, si parla però troppo poco e male. Finalmente il Ministero istituendo dal 2021 con decreto la Giornata Nazionale del Tumore al Seno Metastatico il 13 ottobre così come già previsto in tutta Europa, ha dato voce alle tante donne affette da questa patologia.L’associazione “Il filo della vita” nata nel 2015 da un gruppo di donne che avevano affrontato la malattia oggi conta oltre 500 socie sparse nella Sicilia orientale e si occupa da sempre di prevenzione e di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 37.100 le italiane che convivono con un carcinoma ale ogni giorno 29 donne scoprono una ripresa della malattia e altre 9 che il loroè giàfin dalla prima diagnosi. Di questa malattia, che si può curare ma da cui ancora non si guarisce, si parla però troppo poco e male. Finalmente il Ministero istituendo dal 2021 con decreto ladelalil 13 ottobre così come già previsto in tutta Europa, ha dato voce alle tante donne affette da questa patologia.L’associazione “Il filo della vita” nata nel 2015 da un gruppo di donne che avevano affrontato la malattia oggi conta oltre 500 socie sparse nella Sicilia orientale e si occupa da sempre di prevenzione e di ...

