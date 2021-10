Sky: la proprietà araba del Newcastle vuole Brendan Rodgers come allenatore (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Newcastle sta per cominciare una nuova era, dopo che il fondo statale arabo ha rilevato l’80% delle quote del club. La nuova proprietà ha individuato in Brendan Rodgers il tecnico a cui affidare la squadra, stando a quanto riporta Sky Sport. Tuttavia, al Leicester dovranno essere versati 16 milioni per liberare l’allenatore, come previsto dalla clausola rescissoria presente nel contratto in essere. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilsta per cominciare una nuova era, dopo che il fondo statale arabo ha rilevato l’80% delle quote del club. La nuovaha individuato inil tecnico a cui affidare la squadra, stando a quanto riporta Sky Sport. Tuttavia, al Leicester dovranno essere versati 16 milioni per liberare l’previsto dalla clausola rescissoria presente nel contratto in essere. L'articolo ilNapolista.

