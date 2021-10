Sciopero generale dal 15 ottobre contro il Green Pass: “Proteste a oltranza, non andiamo più al lavoro” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ci sarà un nuovo sit-in a Roma contro il Green Pass e si terrà venerdì 15 ottobre, nel giorno in cui il certificato verde diventerà obbligatorio. La manifestazione si terrà pochi giorni dopo gli scontri di sabato che hanno animato il centro della città, impiegando i blindati delle forze dell’ordine. Leggi anche: Scontri no Green Pass a Roma, assalto al Policlinico Umberto I: infermiera ferita con una bottigliata in testa Manifestazione No Green Pass: “Scorso weekend era solo un assaggio” “Sciopero generale del lavoro e del consumo! Venerdì 15 ottobre a oltranza!” hanno sottolineato gli organizzatori. Il movimento No Green Pass ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ci sarà un nuovo sit-in a Romaile si terrà venerdì 15, nel giorno in cui il certificato verde diventerà obbligatorio. La manifestazione si terrà pochi giorni dopo gli scontri di sabato che hanno animato il centro della città, impiegando i blindati delle forze dell’ordine. Leggi anche: Scontri noa Roma, assalto al Policlinico Umberto I: infermiera ferita con una bottigliata in testa Manifestazione No: “Scorso weekend era solo un assaggio” “dele del consumo! Venerdì 15!” hanno sottolineato gli organizzatori. Il movimento Noha ...

