Roma, la situazione abbonamenti: entusiasmo e boom di accessi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Il grande entusiasmo per la vendita degli abbonamenti ha generato lunghi tempi di attesa. Al fine di ottimizzare il processo, la vendita è ripartita alle ore 16. Ringraziamo i tifosi e ci scusiamo per il disagio”. Così l’As Roma in un tweet sul suo profilo ufficiale, dopo il boom di accessi al sito in seguito al via libera alla vendita degli abbonamenti, prima squadra in serie A dopo l’ok all’aumento della capienza degli stadi. Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Il grandeper la vendita degliha generato lunghi tempi di attesa. Al fine di ottimizzare il processo, la vendita è ripartita alle ore 16. Ringraziamo i tifosi e ci scusiamo per il disagio”. Così l’Asin un tweet sul suo profilo ufficiale, dopo ildial sito in seguito al via libera alla vendita degli, prima squadra in serie A dopo l’ok all’aumento della capienza degli stadi.

