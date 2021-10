Road to Halloween: “Nightmare” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per la prima volta nella storia degli slasher l’arena, il campo di battaglia, diventa metafisico: in Nightmare infatti il viaggio verso la morte si compie nel mondo dei sogni. Nella serie cinematografica di Wes Craven il villain Freddy Krueger assale le proprie vittime in sogno, rendendo reali gli incubi. Il film indaga una dimensione in cui l’autoconservazione viene meno, perché nel sonno si è assolutamente vulnerabili. Senza armi né difese, il killer può agire indisturbato invadendo una dimensione intima e personale, non limitandosi infatti a entrare soltanto in casa nostra ma proprio nelle nostre menti. Lo slasher rompe da solo le proprie strutture per dar vita a qualcosa che si rinnova continuamente, e Nightmare ne è un esempio. La dimensione onirica e quella onirica si fondono l’una con l’altra, attraversandosi e compenetrandosi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per la prima volta nella storia degli slasher l’arena, il campo di battaglia, diventa metafisico: ininfatti il viaggio verso la morte si compie nel mondo dei sogni. Nella serie cinematografica di Wes Craven il villain Freddy Krueger assale le proprie vittime in sogno, rendendo reali gli incubi. Il film indaga una dimensione in cui l’autoconservazione viene meno, perché nel sonno si è assolutamente vulnerabili. Senza armi né difese, il killer può agire indisturbato invadendo una dimensione intima e personale, non limitandosi infatti a entrare soltanto in casa nostra ma proprio nelle nostre menti. Lo slasher rompe da solo le proprie strutture per dar vita a qualcosa che si rinnova continuamente, ene è un esempio. La dimensione onirica e quella onirica si fondono l’una con l’altra, attraversandosi e compenetrandosi ...

