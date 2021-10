Riscatto gratuito della laurea, Inps dice sì, ma avverte: “Costa fino a 5 miliardi l’anno” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'Inps dà il via libera alla proposta di Riscatto gratuito della laurea da indirizzare alla pensione di garanzia per i giovani, ma mette in guarda sui costi, fino a 5 miliardi l'anno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'dà il via libera alla proposta dida indirizzare alla pensione di garanzia per i giovani, ma mette in guarda sui costi,a 5l'anno. L'articolo .

Advertising

CorriereUmbria : Post Quota 100, la proposta di Tridico: 'In pensione a 63-64 anni solo con la quota contributiva' #inps #tridico… - CorriereUniv : Riscatto della #laurea gratis per i #giovani. Per l'@INPS_it si può fare ma il costo per lo #Stato sembra davvero e… - MMeneghello : @GodlyEdo @86_longo @cmdotcom Peccato che dopo tutta quella panca a 45 lire lo vendi....45 milioni...Sì miao. Lo ve… - Miglietti3 : Dopo l'exploit, Provenzano ai 5stelle in prestito gratuito con obbligo di riscatto. - Miglietti3 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Dopo l'exploit, Provenzano ai 5stelle in prestito gratuito con obbligo di riscatto. -