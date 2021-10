Rapporto Idos: " 'Effetto Covid', cala numero immigrati in Italia" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In un solo anno il Paese perde in tutto quasi 200mila abitanti e i residenti stranieri diminuiscono di 26.422 unità (-0,5%), attestandosi su 5.013.215 Leggi su rainews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In un solo anno il Paese perde in tutto quasi 200mila abitanti e i residenti stranieri diminuiscono di 26.422 unità (-0,5%), attestandosi su 5.013.215

Advertising

ghazawani11 : RT @RaiNews: Per la prima volta da 20 anni a questa parte il calo più alto della popolazione straniera in Italia - andreastoolbox : Immigrazione. Rapporto Idos: 'Per la prima volta in calo gli stranieri in Italia' - Rai News - gidolo : RT @RaiNews: Per la prima volta da 20 anni a questa parte il calo più alto della popolazione straniera in Italia - FatimaCurzio : RT @RaiNews: Per la prima volta da 20 anni a questa parte il calo più alto della popolazione straniera in Italia - RaiNews : Per la prima volta da 20 anni a questa parte il calo più alto della popolazione straniera in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto Idos Immigrazione. Rapporto Idos: "Per la prima volta in calo gli stranieri in Italia" Lo sottolineano le anticipazioni del 31° Dossier Statistico Immigrazione a cura di IDOS, in collaborazione con Confronti e Istituto di Studi Politici "S. Pio V", che verrà presentato il 28 ottobre. ...

Imprese di donne migranti: per l'Italia una risorsa da valorizzare Ma in realtà, il Rapporto Idos 2017 mostra che le imprese guidate da donne straniere sono collocate territorialmente anche nell'Italia meridionale. Ad esempio, in Campania , dove se ne registrano 9.

IMMIGRAZIONE; RAPPORTO IDOS: PER LA PRIMA VOLTA IN CALO GLI STRANIERI IN ITALIA (3) 9 colonne Immigrazione. Rapporto Idos: "Per la prima volta in calo gli stranieri in Italia" L'Italia, in declino demografico da almeno sei anni, nel 2020 registra, per la prima volta da 20 anni a questa parte, anche il calo più alto della popolazione straniera. In un solo anno il Paese perde ...

Lo sottolineano le anticipazioni del 31° Dossier Statistico Immigrazione a cura di, in collaborazione con Confronti e Istituto di Studi Politici "S. Pio V", che verrà presentato il 28 ottobre. ...Ma in realtà, il2017 mostra che le imprese guidate da donne straniere sono collocate territorialmente anche nell'Italia meridionale. Ad esempio, in Campania , dove se ne registrano 9.L'Italia, in declino demografico da almeno sei anni, nel 2020 registra, per la prima volta da 20 anni a questa parte, anche il calo più alto della popolazione straniera. In un solo anno il Paese perde ...