“Nella migliore delle ipotesi potrebbe tornare contro il Napoli” | le parole dell’esperto sul suo recupero!

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Milan è in ansia dopo che il proprio portiere Mike Maignan si è infortunato al polso. Il portiere francese starà fuori per diverso tempo e Paolo Maldini si è già messo al riparo mettendo sotto contratto un portiere esperto come Antonio Mirante. Mirante, Maignan, Milan L’esperto ha stimato i tempi di recupero Il noto giornalista Baiocchini di Sky Sport ha stimato come in due mesi il possibile recupero di Mike Maignan. “ilil 17 dicembre”, ha detto Baiocchini proprio dagli studi di Sky Sport. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.