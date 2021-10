Modena | 89enne entra in un cortile e muore sbranata da due cani

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una donna di 89 anni è mortada duedi razza Amstaff dopo essereta per errore, in stato confusionale, neldi una villetta. È successo ieri sera a Sassuolo (). Lo ...

Una donna di 89 anni è morta sbranata da due cani di razza Amstaff dopo essere entrata per errore, in stato confusionale, nel cortile di una villetta. È successo ieri sera a Sassuolo (). Lo riporta il Resto del Carlino . La vittima, Carla Gorzanelli, ha perso la vita a pochi metri dalla propria abitazione da dove pare si fosse allontanata eludendo la sorveglianza della ...Ieri ci hanno preceduto Bologna con 72 nuovi casi, seguita da(51). Dopo di noi ci sono ... La nostra città registra anche uno dei due decessi regionali, un. L'altra vittima è una donna di ...Una donna di 89 anni è morta sbranata da due cani di razza Amstaff dopo essere entrata per errore, in stato confusionale, nel cortile di una villetta. È successo ieri sera a Sassuolo (Modena). Lo ripo ...