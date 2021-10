(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La mattinata della prima giornata dell'eventosi è conclusa con la consegna del Fleet&Business, il riconoscimento istituito dall'omonimo sistema di comunicazione dell'Editoriale Domus con l'obiettivo di premiare le eccellenze del mondo del fleet e del mobility management e promosso da LoJack. Ad aggiudicarsi il premio, ritirato dal suo Corporate Security & Mobility Head Carlo Bertolini dalle mani di Massimo Braga, direttore generale di LoJack Italia, è stata laper la sua iniziativa 4 Pillars Project. Un programma internazionale guidato dall'Italia che, come recitano le motivazioni del premio, ha ben chiari gli obiettivi di riduzioni delle ei, ma li coniuga con un'estrema attenzionesicurezza, attuata ...

Advertising

dinoadduci : Mission Restart - Una richiesta unanime: incentivi strutturali e revisione della fiscalità - chevida : Mission restart - Alla Chiesi Farmaceutici il Fleet&Business Award @LoJackItalia @MarcoCatino1 @ANIASA_… - dinoadduci : Mission restart - Alla Chiesi Farmaceutici il Fleet&Business Award - dinoadduci : Mission restart - Bonometti (Omr): 'La componentistica rischia di finire dimezzata' - dinoadduci : Mission restart - Di Loreto (Bain & Co.): Acquisizioni, è il momento di agire -

Ultime Notizie dalla rete : Mission restart

il Resto del Carlino

L'automotive, riunito all'Autodromo di Imola per, lancia chiari messaggi alle istituzioni e al governo perché si prenda seriamente cura di un settore che, da solo, vale il 12% del Pil nazionale e che sta soffrendo di difficoltà mai ...La mattinata della prima giornata dell'eventosi è conclusa con la consegna del Fleet&Business Award, il riconoscimento istituito dall'omonimo sistema di comunicazione dell'Editoriale Domus con l'obiettivo di premiare le ...I protagonisti del mondo dell’automotive esprimono le loro esigenze alla politica perché crei le condizioni per la ripartenza ...AGI - “Dopo l’emergenza Covid questo sarà l’anno della ripartenza, delle riforme e degli investimenti. “Restart” punterà a capire e a raccontare come verranno spesi e dove andranno i fondi del Recover ...