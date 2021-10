Lotto, Roma baciata dalla fortunata: vincite per oltre 21 mila euro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma – Il Lotto fa sorridere la Capitale: nel concorso del 12 ottobre, riporta Agipronews, Roma è stata baciata dalla fortuna. Due giocatori, infatti, hanno centrato due vincite rispettivamente del valore di 11.875 e 9.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 888,8 milioni dall’inizio dell’anno. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 ottobre 2021)– Ilfa sorridere la Capitale: nel concorso del 12 ottobre, riporta Agipronews,è statafortuna. Due giocatori, infatti, hanno centrato duerispettivamente del valore di 11.875 e 9.750. L’ultimo concorso delha distribuito quasi 5,9 milioni diin tutta Italia, per un totale di 888,8 milioni dall’inizio dell’anno. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo

