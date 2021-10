Lazio | agente Immobile | «Nessun peso alle critiche Non deve dimostrare niente»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’di Ciro, Alessandro Moggi, ha commentato le tante notizie uscite in questi giorni sul bomber dellaAlessandro Moggi,di Ciro, commenta ai microfoni di tuttomercatoweb.com le ultime notizie di questo periodo che vedevano protagonista l’attaccante e capitano della– «Lui non ascolta lee comunque nonnulla ao. In questi anni ha fatto vedere di essere sicuramente il centravanti italiano più prolifico, quindi ripeto lui pensa solo al campo, a fare bene come ha sempre fatto. È una delle tre scarpe d’oro italiane degli ultimi vent’anni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

