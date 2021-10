La pagina Facebook Asl Toscana Sud Est invasa da commenti no-vax: segnalazione alla polizia postale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mentre spieghiamo quello che è successo alla pagina Facebook della Asl Toscana Sud Est, cogliamo l’occasione per raccontarvi chi sono i V V. La pagina ufficiale dell’azienda sanitaria ospedaliera della regione del centro Italia, dalla giornata di martedì, è stata letteralmente inondata di commenti – molti uguali gli uni agli altri, ma postati da utenti diversi – che attaccano l’azienda e le strutture ospedaliere sul tema delle vaccinazioni e dell’introduzione del green pass obbligatorio. Oltre tremila commenti, che hanno mandato letteralmente in tilt la gestione dei social network da parte dell’azienda sanitaria che – pertanto – ha chiesto il supporto della polizia postale. LEGGI ANCHE > Se il Tgr Bolzano è ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Mentre spieghiamo quello che è successodella AslSud Est, cogliamo l’occasione per raccontarvi chi sono i V V. Laufficiale dell’azienda sanitaria ospedaliera della regione del centro Italia, dgiornata di martedì, è stata letteralmente inondata di– molti uguali gli uni agli altri, ma postati da utenti diversi – che attaccano l’azienda e le strutture ospedaliere sul tema delle vaccinazioni e dell’introduzione del green pass obbligatorio. Oltre tremila, che hanno mandato letteralmente in tilt la gestione dei social network da parte dell’azienda sanitaria che – pertanto – ha chiesto il supporto della. LEGGI ANCHE > Se il Tgr Bolzano è ...

