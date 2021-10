Fiorentina: ufficiale, Sottil prolunga fino al 2026 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Fiorentina ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Riccardo Sottil fino al 30 giugno 2026. Il giovane esterno viola, classe '99, aveva l'accordo con il club in scadenza nel 2024. Adesso ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laha ufficializzato ilmento del contratto di Riccardoal 30 giugno. Il giovane esterno viola, classe '99, aveva l'accordo con il club in scadenza nel 2024. Adesso ...

