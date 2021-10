Federico Salvatore | drammatico annuncio della moglie | momenti di grande ansia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)diapprensione per la famiglia e tutti i fan di: le sue condizioni non promettono bene Un post comparso soltanto poche ore fa sulla pagina Facebook die scritto dalla, Flavia d’Alessio che fa il puntosituazione sulle condizioni di salute del cantautore partenopeo. LEGGI ANCHE > L'articolo proviene da Inews.it.

Il 62enne cantante, ma anche cabarettista, napoletanoè stato ricoverato nel reparto di rianimazione a causa di un'emorragia cerebrale all'Ospedale del Mare di Napoli. Proprio nelle scorse settimaneaveva annunciato l'uscita ...è stato ricoverato all' Ospedale del Mare di Napoli per un'emorragia cerebrale: il malore lo ha colto domenica scorsa e il cantautore napoletano, 62 anni, da allora è sotto ...Il cantautore Federico Salvatore ricoverato a Napoli dopo un malore. «Federico ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti. È in ...Momenti di grande apprensione per la famiglia e tutti i fan di Federico Salvatore: le sue condizioni non promettono bene ...