DAZN nell’occhio del ciclone Sky presenta una denuncia per i disservizi riscontrati

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La piattaformaè ancora al centro delle polemiche a causa di alcuniche avrebbero ostacolato la visione del Campionato di calcio di Serie A. Sky, per cercare di risolvere la cosa e per assecondare i numerosi utenti infuriati, ha scritto all’Antitrust, chiedendo di prendere provvedimenti efficaci. Al momento, non sappiamo ancora quale sarà la decisione finale, ma pare chenon sia stato ritenuto colpevole per i problemi tecniciin quanto i suoi impegni sarebbero stati rispettati. Sky infuriato conSky, durante la sua, ha proposto all’Antitrust una soluzione legata alla sublicenza dei diritti tv del Campionato. Sky ritiene che le numerose critiche espresse dagli utenti della piattaforma debbano essere ascoltate e considerate dei validi ...