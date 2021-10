Covid, tutti i contagi Comune per Comune. Nelle scuole bergamasche 11 classi in quarantena (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli esperti di Ats Bergamo parlano di “sostanziale stabilità della curva epidemica su bassi livelli complessivi”. La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti, per la settimana 6–12 ottobre è pari a 0,15 per 100.000 abitanti. “Nella settimana osservata – spiega l’Agenzia di Tutela della Salute – si rileva una lievissima decrescita di nuovi casi rispetto alla settimana precedente, non significativa dal punto di vista statistico, pari a -9 nuovi casi (-5%). Il numero di Comuni con zero casi incidenti negli ultimi sette giorni è pari a 168 (69.1%) contro i 164 (67,5%) della scorsa settimana e i 156 (64,2%) di due settimane fa. Come Nelle settimane precedenti, nessun Ambito Territoriale risulta ancora ‘Covid-free'”. I territori con il tasso di incidenza più elevato sono gli Ambiti ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Gli esperti di Ats Bergamo parlano di “sostanziale stabilità della curva epidemica su bassi livelli complessivi”. La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti, per la settimana 6–12 ottobre è pari a 0,15 per 100.000 abitanti. “Nella settimana osservata – spiega l’Agenzia di Tutela della Salute – si rileva una lievissima decrescita di nuovi casi rispetto alla settimana precedente, non significativa dal punto di vista statistico, pari a -9 nuovi casi (-5%). Il numero di Comuni con zero casi incidenti negli ultimi sette giorni è pari a 168 (69.1%) contro i 164 (67,5%) della scorsa settimana e i 156 (64,2%) di due settimane fa. Comesettimane precedenti, nessun Ambito Territoriale risulta ancora ‘-free'”. I territori con il tasso di incidenza più elevato sono gli Ambiti ...

