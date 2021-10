Covid oggi Calabria, 141 contagi e 2 morti: bollettino 13 ottobre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 141 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 13 ottobre. Registrati inoltre altri 2 morti. 3.435 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, +175 guariti, il totale dei decessi da inizio pandemia nella Regione è di 1.427. Il bollettino, inoltre, registra -36 attualmente positivi, -27 in isolamento, -9 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 11).  L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sono 141 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 13. Registrati inoltre altri 2. 3.435 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, +175 guariti, il totale dei decessi da inizio pandemia nella Regione è di 1.427. Il, inoltre, registra -36 attualmente positivi, -27 in isolamento, -9 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 11).  L'articolo proviene da Italia Sera.

