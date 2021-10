Advertising

realmerlaland : @Palmieri_Nicola E se fossero degli NFT con un'utilità invece che solo per mera speculazione. Ciao Nicola, ti ricor… - baiasilente : RT @simonespetia: @Cristia05271758 Ciao Cristiano, le fonti affidabili, la farmacovigilanza, i dati degli ospedali, le risultanze da tutto… - wacardon74 : @Agenzia_Ansa Ciao mucca Alitalia tutti attaccati alle mammelle per spremerla bene bene con stipendi ultra, benefit… - Feffer_One : E adesso è ora di andare da Morfeo ?? Ciao Mondo ?? - dobrevsunicorns : @riverflow_11 “Il mio giorno più bello nel mondo l’ho vissuto con te” CIAO PROPRIO -

Ultime Notizie dalla rete : Ciao mondo

Radio Antenna Bisacquino

Mamma Alitalia', conclude. L'AMAREZZA DEI LAVORATORI ALITALIA Amarezza e rabbia sono i ... 'È una sconfitta per l'Italia, si chiude una pagina di orgoglio per il nostro Paese per ilcon quel ...Mamma Alitalia", conclude. Amarezza e rabbia sono i sentimenti diffusi in queste ore tra i ... "È una sconfitta per l'Italia, si chiude una pagina di orgoglio per il nostro Paese per ilcon ...Ambra Italia fornisce anche eventuali ricambi originali e nel caso aiuta a trovare un vecchio Ciao da riconvertire, andando a stanarli nelle cantine Una nuova vita per il «Ciao». In un'officina di Ruf ..."Ciao Mamma Alitalia". Così comincia la testimonianza di un'assistente di volo Alitalia, riportata dall'Ansa - alla vigilia dell'ultimo giorno ...