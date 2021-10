Calciomercato Juventus, Kulusevski si avvicina all’addio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a rinunciare allo svedese per arrivare a Dusan Vlahovic: le ultime Secondo Repubblica Commisso minaccia di tenere Vlahovic fino a scadenza contratto nel 2023, ma difficilmente riuscirà a non venderlo a gennaio. La Juve s’è aggiunta alla fila di ammiratori (l’Atletico aveva offerto 60 milioni in estate, il Tottenham lo vuole come erede di Kane, il Dortmund per sostituire Haaland) e pur di averlo metterà sul piatto Kulusevski: lo svedese, costato 40 milioni, non ha legato con Allegri né trovato una posizione in cui giocare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021), bianconeri pronti a rinunciare allo svedese per arrivare a Dusan Vlahovic: le ultime Secondo Repubblica Commisso minaccia di tenere Vlahovic fino a scadenza contratto nel 2023, ma difficilmente riuscirà a non venderlo a gennaio. La Juve s’è aggiunta alla fila di ammiratori (l’Atletico aveva offerto 60 milioni in estate, il Tottenham lo vuole come erede di Kane, il Dortmund per sostituire Haaland) e pur di averlo metterà sul piatto: lo svedese, costato 40 milioni, non ha legato con Allegri né trovato una posizione in cui giocare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

