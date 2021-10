Bleu Origin | il capitano Kirk di Star Trek decolla a bordo del razzo di Jeff Bezos | è la persona più anziana a volare nello spazio – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'attore di, William Shatner, e i suoi compagni di equipaggio Chris Boshuizen, Audrey Powers e Glen de Vries sono partiti adelNew Shepard di Blue, la compagnia spaziale di, a Van Horn in Texas. L'attore 90enne è entrato nella storia diventando lapiùmai volata oltre l'atmosfera. Il viaggio è durato poco, la navicella ha raggiunto i 107 chilometri di quota, dove ha planato per quattro minuti in condizioni di microgravità e poi si è rituffata nell'atmosfera. Questo volo suborbitale si è concluso dieci minuti dopo la partenza con i tre astronauti dentro la scialuppa spaziale sorretta da un paracadute.