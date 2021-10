Attacco con arco e frecce in Norvegia: le immagini (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un uomo armato di arco e frecce ha ucciso diverse persone e ne ha ferite numerose altre a Kongsberg , nel sud - est della Norvegia. Lo ha reso noto la polizia norvegese, che ha arrestato un sospetto Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un uomo armato diha ucciso diverse persone e ne ha ferite numerose altre a Kongsberg , nel sud - est della. Lo ha reso noto la polizia norvegese, che ha arrestato un sospetto

Advertising

myrtamerlino : Ci sono immagini che valgono più di mille parole, ma la politica ha perso un'altra occasione. Con Draghi e Landini… - Adnkronos : Attacco con arco e frecce, morti e feriti in #Norvegia. - Open_gol : In soccorso sono arrivati due elicotteri e più di 10 ambulanze. Non si conosce ancora il numero preciso di morti e… - Nerys__ : RT @Agenzia_Ansa: Nell'attacco con arco e frecce nella cittadina norvegese di Kongsberg, cinque persone sono state uccise e due sono rimast… - lifestyleblogit : Norvegia, attacco con arco e frecce a Kongsberg: 5 morti e 2 feriti - -