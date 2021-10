Arriva il freddo invernale, previsioni meteo di questi giorni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Aria fredda in arrivo sull’Italia, con forti raffiche di Bora e Grecale. Il team de iLmeteo.it informa che nel corso della giornata di oggi, mercoledì 13 ottobre, i primi segnali dell’irruzione saranno i temporali e le grandinate che colpiranno la Romagna per poi scendere lungo Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Il tempo però tenderà a peggiorare anche sulla Sardegna meridionale ed entro sera in maniera diffusa e via via più intensa su Sicilia e Calabria. Sull’isola non sono da escludere eventi importanti come nubifragi e alluvioni lampo. I venti freddi e impetuosi in arrivo saranno i responsabili dell’abbassamento delle temperature che soprattutto di notte raggiungeranno valori da inizio inverno su molte città. Da giovedì il risveglio degli abitanti ad esempio di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma sarà davvero da battere i denti, infatti la temperatura si ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Aria fredda in arrivo sull’Italia, con forti raffiche di Bora e Grecale. Il team de iL.it informa che nel corso della giornata di oggi, mercoledì 13 ottobre, i primi segnali dell’irruzione saranno i temporali e le grandinate che colpiranno la Romagna per poi scendere lungo Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Il tempo però tenderà a peggiorare anche sulla Sardegna meridionale ed entro sera in maniera diffusa e via via più intensa su Sicilia e Calabria. Sull’isola non sono da escludere eventi importanti come nubifragi e alluvioni lampo. I venti freddi e impetuosi in arrivo saranno i responsabili dell’abbassamento delle temperature che soprattutto di notte raggiungeranno valori da inizio inverno su molte città. Da giovedì il risveglio degli abitanti ad esempio di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma sarà davvero da battere i denti, infatti la temperatura si ...

Advertising

PasqualeMarro : #Previsioni meteo: freddo e temporali, arriva anche la neve a bassa quota - folucar : RT @linettitudine: Sì sì ok, ha fatto due mezze giornate di freddo e vi siete ringalluzziti; vi voglio vedere a scrivere che bello il fredd… - vvivixxhaz : sto tremando dal freddo quando cazzo arriva l'autobus - temptedharr : oggi ho messo una felpona enorme di mia sorella (le mie mani non si vedono e mi arriva tipo a metà coscia) e giuro… - fkn_blue : autobus arriva in fretta per favore ho freddo -