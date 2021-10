Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati?

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) La storia d'amore trasarebbe finita: l'attrice e l'allenatorestati insieme per 4 anni. Sembra chesi siano: a rivelarlo è stato il settimanale Chi. L'attrice e l'attuale allenatore della Juventusstati insieme per 4 anni e la loro storia, secondo i bene informati, era entrata in crisi già da circa un anno. Solo qualche mese fadifendeva Maxsui social, l'ex conduttrice di 'Non e la rai' a un utente di Twitter che le aveva scritto "come fai a toccar un viscido come?, aveva replicato "ti rispondo solo se tu ...

Advertising

Gazzetta_it : È finita tra Allegri e Ambra Angiolini? 'Lui è sparito...' - moryzerotre : RT @Gazzetta_it: È finita tra Allegri e Ambra Angiolini? 'Lui è sparito...' - Methamorphose30 : RT @FraPol26: cioè allegri ha tradito ambra angiolini? è proprio vero che non esiste la bruttezza ma solo la povertà - Methamorphose30 : Schifato da quello che è successo ad ambra angiolini - totolaro : Ambra Angiolini: -

Ultime Notizie dalla rete : Ambra Angiolini

Allegri -, seconda puntata. Dopo l'anticipazione del settimanale Chi, che parlava di fine della relazione dopo 4 anni, laha ricevuto il Tapiro dalle mani di Valerio Staffelli per la ...Arriva la conferma sulla rottura trae Massimiliano Allegri . L'ex stella di Non è la Rai finisce a Striscia la Notizia , proprio per il gossip lanciato oggi da Chi . Valerio Staffelli la raggiunge per consegnarle il ...Max Allegri è sparito e la figlia di Ambra Angiolini ha lanciato un appello: lasciare in pace la madre, legata sentimentalmente al tecnicno ...La figlia di Ambra Angiolini si è sfogata via social dopo che l'attrice ha ricevuto un tapiro d'oro per la fine della sua relazione con Allegri.