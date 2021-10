Uomini e Donne, per colpa della barba Biagio 'scarica' Rosy (Di martedì 12 ottobre 2021) La puntata di Uomini e Donne è incominciata dedicando l'attenzione a Biagio Di Maro, il quale ha recentemente intrapreso una frequentazione con la dama Rosy. Tuttavia il cavaliere ha inaspettatamente scelto di interrompere la conoscenza spiegandone le ragioni all'interno dello studio di Maria De Filippi. Il problema, però, è che Rosy non era a conoscenza di essere stata scaricata e a rivelarglielo (inavvertitamente) è stata la padrona di casa, la quale, resasi conto della sua gaffe, si è prontamente scusata. Si è scoperto che la ragione per cui Biagio ha deciso di chiudere con Rosy è la sua barba. Questa spiegazione, però, non ha convinto Tina e Gianni, inoltre, nella discussione ci è finita anche Gemma ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 12 ottobre 2021) La puntata diè incominciata dedicando l'attenzione aDi Maro, il quale ha recentemente intrapreso una frequentazione con la dama. Tuttavia il cavaliere ha inaspettatamente scelto di interrompere la conoscenza spiegandone le ragioni all'interno dello studio di Maria De Filippi. Il problema, però, è chenon era a conoscenza di essere statata e a rivelarglielo (inavvertitamente) è stata la padrona di casa, la quale, resasi contosua gaffe, si è prontamente scusata. Si è scoperto che la ragione per cuiha deciso di chiudere conè la sua. Questa spiegazione, però, non ha convinto Tina e Gianni, inoltre, nella discussione ci è finita anche Gemma ...

Advertising

trash_italiano : Se alle 14.45 di un lunedì non inizia Uomini e Donne, come facciamo ad avere ancora fiducia in qualcosa? - GiuliaGrilloM5S : In #Sicilia risultati incoraggianti. Ad Alcamo con @DomenicoSurdi e Caltagirone con #FabioRoccuzzo vittoria al pri… - sandrogozi : @matteorenzi @CarloCalenda @bendellavedova @emmabonino @BentivogliMarco cosa aspettiamo? Occupiamo ora questo spazi… - bestiadiangelo : Madonna Manila già preoccupata che Soleil non sceglie donne ma uomini #gfvip - arya_strak : RT @leeveean: Ore 7:23 Nel mio cervello: 'e se Liberato fosse Armando di Uomini e Donne?' -