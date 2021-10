Un nuovo metodo per estrarre le terre rare in modo sostenibile (Di martedì 12 ottobre 2021) Un pezzo di Ittrio, una delle 17 terre rare (Wikipedia – Jan Anskeit, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)Nei cellulari, negli hard disk, nelle fibre ottiche, nei veicoli elettrici ed ibridi, e ancora nelle batterie, nei laser, nei monitor, nelle turbine eoliche. Le terre rare – un gruppo di 17 elementi chimici – sono ovunque e realisticamente lo saranno sempre di più con la transizione ecologica. Ma trovare, o meglio estrarre, questi elementi è tutt’altro che facile, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista ambientale (tema caldo, di riflesso, anche nelle questioni politiche). Per questo sarebbero quanto mai necessari processi green anche per la loro estrazione. E qualcosa sembra muoversi proprio nel campo. Lo annunciano i ... Leggi su wired (Di martedì 12 ottobre 2021) Un pezzo di Ittrio, una delle 17(Wikipedia – Jan Anskeit, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)Nei cellulari, negli hard disk, nelle fibre ottiche, nei veicoli elettrici ed ibridi, e ancora nelle batterie, nei laser, nei monitor, nelle turbine eoliche. Le– un gruppo di 17 elementi chimici – sono ovunque e realisticamente lo saranno sempre di più con la transizione ecologica. Ma trovare, o meglio, questi elementi è tutt’altro che facile, sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista ambientale (tema caldo, di riflesso, anche nelle questioni politiche). Per questo sarebbero quanto mai necessari processi green anche per la loro estrazione. E qualcosa sembra muoversi proprio nel campo. Lo annunciano i ...

claudiomilani6 : @AlleviLaura @BelluNicola @assurdistan di nuovo, il metodo scientifico porta a risultati, poi se i singoli uomini,… - pusilllanime : Ti amo a modo mio nuovo metodo di friendzone #gfvipparty - famafrancesca : @CicRosina È il nuovo metodo ecologico di derattizzazione del nuovo presidente! Lo aveva detto che la sanità l'avre… - mmolena69 : @CamilloDiFabio È un nuovo metodo che non avevo considerato ?? - IlariaRicciP : il nuovo metodo è questo, ti commentano e subito dopo ti bloccano per non farti vedere il commento...pavidi ne abbi… -