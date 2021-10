Superman, il figlio di Clark Kent sarà bisex ed ecologista (Di martedì 12 ottobre 2021) Jon Kent, il nuovo Superman figlio di Clark Kent, sarà bisessuale e lotterà contro i cambiamenti climatici. A rivelarlo è stato Tom Taylor, il curatore del nuovo fumetto in edicola da novembre. Il supereroe diventerà il nuovo paladino della comunità LGBTQ. Jon Kent, la nuova icona omosessuale Distribuito per la prima volta nel 1938 dalla DC Comics, Superman è uno dei primi supereroi dei fumetti. Ora per la prima volta in più di ottant’anni di storia sarà parte della comunità LGBTQ. In un’intervista al New York Times il curatore Tom Taylor ha rivelato: “L’idea di sostituire Clark Kent con un altro eroe bianco etero mi sembrava un’occasione mancata”. Jonathan Kent, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Jon, il nuovodibisessuale e lotterà contro i cambiamenti climatici. A rivelarlo è stato Tom Taylor, il curatore del nuovo fumetto in edicola da novembre. Il supereroe diventerà il nuovo paladino della comunità LGBTQ. Jon, la nuova icona omosessuale Distribuito per la prima volta nel 1938 dalla DC Comics,è uno dei primi supereroi dei fumetti. Ora per la prima volta in più di ottant’anni di storiaparte della comunità LGBTQ. In un’intervista al New York Times il curatore Tom Taylor ha rivelato: “L’idea di sostituirecon un altro eroe bianco etero mi sembrava un’occasione mancata”. Jonathan, il ...

