Savona | sequestrati quasi 2mila giocattoli senza marchio “CE”

(Di martedì 12 ottobre 2021)– Costante l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale dinel settore della sicurezza dei prodotti immessi nel mercato, in conformità alle normative dell’UE e agli standard di sicurezza previsti per gli stessi. I finanzieri del Gruppo die della Compagnia di Albenga hanno eseguito, nei comuni di Cairo Montenotte, Loano e Ceriale un’intensa attività di monitoraggio degli esercizi commerciali dediti alla vendita di prodotti soggetti alla marcatura “CE”, tra cui. In particolare, l’attività info-investigativa dei militari del Gruppo diha permesso di individuare, tra gli altri, un bazar gestito da cittadini cinesi, nel Comune di Cairo Montenotte, che, sottoposto ad un’attività ispettiva, ha portato al sequestro amministrativo di oltre 7 mila ...

Ceriale - Loano - Cairo. Costante l'attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale dinel settore della sicurezza dei prodotti immessi nel mercato, in conformità alle normative dell'UE e agli standard di sicurezza previsti per gli stessi.Gli attuali sequestri effettuati dai Finanzieri del Comando Provinciale disi aggiungono ad ... Tra il mese di giugno e quello di ottobre, sono stati infatticomplessivamente circa ...SAVONA - Costante l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Savona nel settore della sicurezza dei prodotti immessi nel mercato, in ...Il Gruppo di Savona ha sequestrato in un bazar oltre 7 mila giocattoli privi della marcatura “CE” e, in un altro esercizio commerciale, 1.978 giocattoli non conformi alla normativa in materia di sicur ...