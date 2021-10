Roma, Zaniolo con il gruppo. Pellegrini out per febbre (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma - Secondo giorno di allenamenti della settimana, la Roma di Josè Mourinho questa mattina è scesa in campo a Trigoria per continuare la preparazione al big match di domenica sera contro la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 ottobre 2021)- Secondo giorno di allenamenti della settimana, ladi Josè Mourinho questa mattina è scesa in campo a Trigoria per continuare la preparazione al big match di domenica sera contro la ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, Zaniolo con il gruppo. Pellegrini out per febbre: In campo con la squadra anche Veretout e Cristante, rientra… - Fantacalcio : Roma, dal rientro di Zaniolo alla febbre di Pellegrini: il report - GianScudieri : Poi alla gente saltano i crociati come i bottoni della camicia di Peter Griffin e tutti giù a fare tweet solidali.… - infoitsport : Verso Juve-Roma, l'avvertimento su Zaniolo: 'E non avete visto niente!' - TUTTOJUVE_COM : QUI ROMA - Zaniolo corre verso la Juve e Tiago Pinto pensa al rinnovo -