Roma: Bettini, 'grazie Conte su voto a Gualtieri, sue parole grande peso' (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Nel mio animo ero fiducioso che un sincero democratico come Giuseppe Conte avrebbe personalmente votato a Roma per Roberto Gualtieri. Lo ringrazio, perché in questo momento così difficile le sue parole hanno un grande peso e una grande autorevolezza". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, commenta l'endorsment di Giuseppe Conte Roberto Gualtieri.

