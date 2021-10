Roma, associazione blocca il traffico a Piazza Venezia per protesta: traffico in tilt (Di martedì 12 ottobre 2021) L'associazione Viviinstrada Roma ha bloccato il traffico questo pomeriggio a Piazza Venezia intorno alle 18.30. Un gruppo di persona, senza alcun preavviso, ha iniziato a srotolare striscioni lungo la ... Leggi su leggo (Di martedì 12 ottobre 2021) L'Viviinstradahato ilquesto pomeriggio aintorno alle 18.30. Un gruppo di persona, senza alcun preavviso, ha iniziato a srotolare striscioni lungo la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nomine truccate nelle università. Indagate 33 persone, tra cui 24 docenti delle università del capoluogo lombardo,… - _Carabinieri_ : L’Arma e l’UCEI commemorano il 78° anniversario della deportazione dei #Carabinieri di Roma. Il Com. Gen. dell’Arma… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, associazione blocca il traffico a Piazza Venezia per protesta: traffico in tilt - leggoit : Roma, associazione blocca il traffico a Piazza Venezia per protesta: traffico in tilt - veracuranetwork : ??SAVE THE DATE: il 15 ottobre alle 16:00 presso La Pelanda, Ex Mattatoio a Roma, l’Associazione Italiana Giovani pe… -