Qatar 2022, Svizzera all'esame Lituania: cosa serve per agganciare l'Italia (Di martedì 12 ottobre 2021) La Svizzera scenderà in campo questa sera contro la Lituania: per agganciare l'Italia servirà segnare tanti gol La Svizzera, per arrivare allo scontro diretto di novembre totalmente in parità con l'Italia dovrà fare la partita della vita questa sera contro la Lituania. Vincendo, infatti, gli elevetici raggiungerebbero a pari punti gli Azzurri ma si troverebbero sotto per la differenza reti: al momento +11 per la Nazionale di Mancini, contro il +5 per i rossocrociati. Per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, per non dover essere obbligati a vincere in casa dell'Italia, la Svizzera dovrà segnare almeno 6 reti questa sera alla Lituania. Impresa non proprio impossibile, considerando che gli Azzurri hanno ...

