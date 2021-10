Ponte Genova: Legali Castellucci e altri ricuseranno giudice (Di martedì 12 ottobre 2021) I Legali dell'ex amministratore di Aspi Giovanni Castellucci e di altri imputati chiederanno la ricusazione del giudice per l'udienza preliminare Paola Faggioni. Gli avvocati presenteranno l'istanza ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Idell'ex amministratore di Aspi Giovannie diimputati chiederanno la ricusazione delper l'udienza preliminare Paola Faggioni. Gli avvocati presenteranno l'istanza ...

