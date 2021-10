Personale ATA, il servizio prestato senza il titolo non è valido neanche nelle graduatorie permanenti (Di martedì 12 ottobre 2021) Personale ATA: raccomandiamo sempre di fare attenzione al titolo di accesso presentato per l'inserimento in graduatoria, al fine di non incappare in spiacevoli conseguenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 ottobre 2021)ATA: raccomandiamo sempre di fare attenzione aldi accesso presentato per l'inserimento in graduatoria, al fine di non incappare in spiacevoli conseguenze. L'articolo .

Advertising

alelenni : @francescorusso @LinoGuanciale Si ma che per colpa dei bidelli (ops personale ata) che scioperano le scuole restino… - ProDocente : Supplente “covid” Personale ATA, ha diritto allo straordinario come tutti - orizzontescuola : Supplente “covid” Personale ATA, ha diritto allo straordinario come tutti - YNGBL00DZ : le scuole : ragazzi docenti personale ata e mezzi scioperano per gli stipendi gli studenti : Ok raga si scioperaaa… - liolilioo : @sconnessatotale @ehitschia avete scioperato voi o il vostro personale ata? -