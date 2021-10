“NELL’ATTESA DELLO STADIO IN CITTÀ DIFENDIAMO LA B TUTTI INSIEME” (Di martedì 12 ottobre 2021) «Presto riconvocheremo il tavolo di lavoro per lo STADIO con il Comune. Sarà l’occasione per un nuovo confronto con la confermata Amministrazione – spiega il presidente del Pordenone Calcio Mauro Lovisa -. L’operazione STADIO è certamente complessa quanto importante per l’intero territorio: stiamo esplorando con il sindaco Alessandro Ciriani, con cui mi sono sentito anche oggi, gli assessori e i funzionari del Comune tutte le formule possibili per renderla sostenibile». Il presidente Lovisa evidenzia che «lo STADIO in CITTÀ è un obiettivo condiviso da TUTTI. Ai tifosi, che legittimamente vorrebbero poter fruire di una struttura a Pordenone, chiedo nel frattempo di avere pazienza, credere nel lavoro della Società, trasmettere il massimo calore alla squadra e difendere TUTTI ... Leggi su udine20 (Di martedì 12 ottobre 2021) «Presto riconvocheremo il tavolo di lavoro per locon il Comune. Sarà l’occasione per un nuovo confronto con la confermata Amministrazione – spiega il presidente del Pordenone Calcio Mauro Lovisa -. L’operazioneè certamente complessa quanto importante per l’intero territorio: stiamo esplorando con il sindaco Alessandro Ciriani, con cui mi sono sentito anche oggi, gli assessori e i funzionari del Comune tutte le formule possibili per renderla sostenibile». Il presidente Lovisa evidenzia che «loinè un obiettivo condiviso da. Ai tifosi, che legittimamente vorrebbero poter fruire di una struttura a Pordenone, chiedo nel frattempo di avere pazienza, credere nel lavoro della Società, trasmettere il massimo calore alla squadra e difendere...

udine20 : “NELL’ATTESA DELLO STADIO IN CITTÀ DIFENDIAMO LA B TUTTI INSIEME” - - SmashDevil19 : @diohakane Boh tanto è in prestito con ddr, a giugno se ne ritorna in Calabria a mangiare la nduja a un decimo dell… - MestruoGeppetto : @fey_folk Si è molto popolare. Ha detto che da grande vuole fare la cheerleader oppure la filosofa. Non so bene in… -

Ultime Notizie dalla rete : NELL’ATTESA DELLO Pordenone, Lovisa: "Nell’attesa dello stadio in città difendiamo la B tutti insieme" TUTTO mercato WEB