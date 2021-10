Milan | il Barcellona su Kessie | contatti in corso

Leggi su sportface

(Di martedì 12 ottobre 2021) Aumentano le pretendenti per Franck, 24enne centrocampista del, in scadenza di contratto. Secondo la stampa spagnola, ilsi è aggiunto a Psg, Liverpool e Manchester United e ha allacciatocon l’entourage del giocatore. Le casse del club blaugrana sono tutt’altro che floride e l’investimento su parametri zero diventa così cruciale per mettere a posto i conti e allo stesso tempo garantire la competitività della squadra. Secondo il Mundo Deportivo ilè ormai rassegnato all’addio died è per questo che ha messo nel mirino il 21enne del Marsiglia, Boubacar Kamara, anche lui in scadenza di contratto. SportFace.