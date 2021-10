Meloni: “Sta succedendo di tutto, menzogne e killeraggio: è la tecnica della sinistra (video) (Di martedì 12 ottobre 2021) “Sta succedendo di tutto. Vedete le menzogne, il killeraggio, è la tecnica della sinistra, che usa sempre: provare a rendere l’avversario più impresentabile di loro, visto che loro non possono rendersi presentabili. Ma è una cosa impossibile“. Giorgia Meloni parla da una piazza gremita a Trieste. Il centrodestra unito è sul palco a sostenere il candidato Roberto Dipiazza, il sindaco uscente atteso al ballottaggio domenica prossima. La presidente di FdI è insieme al leader della Lega Matteo Salvini e a ad Antonio Tajani di Forza Italia. Meloni a Trieste: “Avremo sempre contro i poteri forti” Giorgia Meloni non si fa intimidire dal dibattito virulento che si sta sviluppando contro la sua persona e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) “Stadi. Vedete le, il, è la, che usa sempre: provare a rendere l’avversario più impresentabile di loro, visto che loro non possono rendersi presentabili. Ma è una cosa impossibile“. Giorgiaparla da una piazza gremita a Trieste. Il centrodestra unito è sul palco a sostenere il candidato Roberto Dipiazza, il sindaco uscente atteso al ballottaggio domenica prossima. La presidente di FdI è insieme al leaderLega Matteo Salvini e a ad Antonio Tajani di Forza Italia.a Trieste: “Avremo sempre contro i poteri forti” Giorgianon si fa intimidire dal dibattito virulento che si sta sviluppando contro la sua persona e ...

Advertising

ciropellegrino : #Salvini dice che non sarà in piazza il 16 ottobre di #Cgil Cisl e Uil. Fa bene: non condivide i valori dell'antifa… - pfmajorino : L'opera di mistificazione delle parole che sta subendo @peppeprovenzano è sconcertante. Ha detto con nettezza ch… - matteorenzi : Salvini ha compiuto un errore incredibile nell’inseguire la Meloni anziché seguire Draghi. Mario Draghi sta cambian… - sixfeeetunder_ : @itslacapra @StefanoGuerrera Ecco. Il problema non sta nei meme ma nell'italiano medio che non ha senso critico e s… - Simo_Cardellini : Salvini e Meloni non sono ambigui, sono palesemente dalla parte dei fascisti. Sta st*onzata dell'ambiguità evitiam… -