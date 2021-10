"Ligabue... è andata così". Su RayPlay la docuserie in 21 episodi

Advertising

Raiofficialnews : Il primo disco, il rapporto con i fan, la consacrazione, i film e i grandi successi: @RaiPlay racconta @ligabue in… - ligabue : Da mezzanotte, in esclusiva su @Raiplay, i primi episodi di 'Ligabue - È andata così'! - Raiofficialnews : 'In una puntata di #LigabueLaSerie smentiamo uno degli aggettivi che mi vengono ‘appioppati’, che è ‘riservato’, pa… - StreetNews24 : Il primo disco, il rapporto con i fan, la consacrazione, i film da regista e poi gli inciampi e i grandi successi:… - RadioClodia : Luciano Ligabue: Su RAIPlay “È andata così” -

Ultime Notizie dalla rete : Ligabue andata

"Sto friggendo nella mia personale padella", riassume Lucianomentre parla di Ècosì, la docuserie sulla sua carriera (ma anche sulla sua vita) che fa debuttare oggi su Raiplay in attesa di tornare sul palco davanti al pubblico: "La mia stella ...... dal primo disco al rapporto con i fan, dalla consacrazione alle crisi, dai film da regista e poi gli inciampi e i grandi successi: RaiPlay racconta Lucianoe lo fa con- È...E poi succede che nel periodo più brutto nasca la cosa più bella, che incontri un amico e a lui, con lui racconti «trent'anni come si deve» di carriera tra ...Trent'anni di carriera in una docu-serie, LIGABUE - È andata così. Andrà in onda oggi in esclusiva su RaiPlay, il biopic con cui Luciano Ligabue si racconta in modo inedito ...