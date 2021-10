L’evoluzione perpetua di Karim Benzema

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 12 ottobre 2021) Da dove cominciare? Da dove partire per raccontare un momento di? Il momento è quello arrivato dopo un’ora della finale di Nations League tra Francia e Spagna, con la Francia sotto di un gol. Ma potrebbe essere numerosi altri momenti nella carriera di. Da dove dovrei iniziare a parlare di, che a trentatré anni, quasi trentaquattro, è tornato da pochi mesi in Nazionale dopo un’esclusione che sembrava, così lunga che a un certo non era neanche più chiaro perché era stato escluso inizialmente; e che da quando è tornato ha già segnato 6 gol, di cui 4 in un Europeo finito agli ottavi di finale.che ha cominciato in maniera straordinaria la stagione 2021/22, segnando 10 gol (e realizzando 5 assist) in 10 partite giocate ...