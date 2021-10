Inghilterra-Ungheria oggi in tv: data, orario e streaming Qualificazioni Mondiali 2022 (Di martedì 12 ottobre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di Inghilterra-Ungheria, match valido per la fase di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2022 in Qatar. Alle 20:45 di martedì 12 ottobre a Wembley. Gli uomini di Southgate cercano i tre punti per blindare il primo posto del gruppo I, davanti all’Albania. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Canale 20 oltre che in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match valido per la fase di qualificazione ai prossimidelin Qatar. Alle 20:45 di martedì 12 ottobre a Wembley. Gli uomini di Southgate cercano i tre punti per blindare il primo posto del gruppo I, davanti all’Albania. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Canale 20 oltre che insulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. SportFace.

Advertising

infoitsport : TELECRONISTI Inghilterra-Ungheria, chi commenta su Mediaset qualificazioni Mondiali 2022 - zazoomblog : Inghilterra-Ungheria programma e telecronisti Mediaset qualificazioni Mondiali 2022 - #Inghilterra-Ungheria… - glooit : Qualificazioni Mondiali in TV oggi e stasera: Inghilterra-Ungheria in chiaro, dove vederla leggi su Gloo… - infoitsport : Qualificazioni Mondiali 2022, domani Inghilterra-Ungheria su Canale 20 e - sportli26181512 : Qualificazioni #Mondiali, #Inghilterra sempre vittoriosa in casa: I 'Tre Leoni' hanno le carte in regola per supera… -