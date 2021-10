Inchiesta sulle Coop: Zoccola chiese la testa del “responsabile di tutti i mali” (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTra i manoscritti ritrovati durante le perquisizioni a Vittorio Zoccola, il vero gestore a capo delle otto Cooperative sociali finite nell’Inchiesta della procura di Salerno e che usava scrivere a mano gli appunti utili alle sue attività, ce n’è uno in particolare che ha colpito gli inquirenti: è apparentemente indirizzato al presidente della regione Campania e definisce Roberto Nobile il responsabile di tutti i mali. Nobile è il rup della procedura di gara che nel 2017 ha escluso due Cooperative gestite dalla moglie e dalla figlia di Vittorio Zoccola. Ma il primo effetto del provvedimento fu un ulteriore bando per i lotti non affidati che all’esito della gara furono assegnati proprio alle due ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTra i manoscritti ritrovati durante le perquisizioni a Vittorio, il vero gestore a capo delle ottoerative sociali finite nell’della procura di Salerno e che usava scrivere a mano gli appunti utili alle sue attività, ce n’è uno in particolare che ha colpito gli inquirenti: è apparentemente indirizzato al presidente della regione Campania e definisce Roberto Nobile ildi. Nobile è il rup della procedura di gara che nel 2017 ha escluso dueerative gestite dalla moglie e dalla figlia di Vittorio. Ma il primo effetto del provvedimento fu un ulteriore bando per i lotti non affidati che all’esito della gara furono assegnati proprio alle due ...

