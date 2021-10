Il report dell'Aifa: "Una sola reazione avversa dopo 46mila terze dosi somministrate" (Di martedì 12 ottobre 2021) Il nuovo documento di farmacovigilanza in Italia segnala 16 decessi correlati alla vaccinazione ( lo 0,2 % ogni milione di dosi) e 100.000 reazioni su 84.000.000 di somministrazioni. L'85% sono di lieve entità Leggi su repubblica (Di martedì 12 ottobre 2021) Il nuovo documento di farmacovigilanza in Italia segnala 16 decessi correlati alla vaccinazione ( lo 0,2 % ogni milione di) e 100.000 reazioni su 84.000.000 di somministrazioni. L'85% sono di lieve entità

Advertising

repubblica : Il report dell'Aifa: 'Una sola reazione avversa dopo 46mila terze dosi somministrate' [di Alessandra Ziniti] - borghi_claudio : Ecco il link con il prospetto @SECGov dove si indica @matteorenzi come componente del consiglio di amministrazione… - massaro_teresa : RT @reportrai3: Nel 2009, quando era ministro del governo Berlusconi, Giorgia Meloni ha partecipato alla commemorazione di Acca Larentia. A… - News_CED : RT @RosarioCerra: #Digital gender gap: pubblicato il nuovo report di @webfoundation, realizzato in collaborazione con Alliance for Affordab… - clabel67 : RT @reportrai3: Nel 2009, quando era ministro del governo Berlusconi, Giorgia Meloni ha partecipato alla commemorazione di Acca Larentia. A… -