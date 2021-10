Green Pass, ricerca della Cattolica: "Approvato da poco più del 50% degli italiani" (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano - L'ultima recentissima ricerca condotta dall 'EngageMinds Hub (Centro di ricerca dedicato alla promozione dell' engagement nei settori della salute e dei consumi alimentari ) dell'Università ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano - L'ultima recentissimacondotta dall 'EngageMinds Hub (Centro didedicato alla promozione dell' engagement nei settorisalute e dei consumi alimentari ) dell'Università ...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - maxgreco : Basta poco, che c'è Vò? #smartworking - wauroware : RT @gspazianitesta: 15 ottobre: entrata in vigore dell'obbligo di controllo del green pass per i datori di lavoro privati, compresi i condo… -