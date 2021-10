Gli ultimi scandali di Facebook e l’inizio della fine per Zuckerberg (Di martedì 12 ottobre 2021) La scorsa settimana è stata pessima per Mark Zuckerberg. È cominciata il down globale di Facebook, Whatsapp e Instagram per sei ore (e sette miliardi di dollari persi) ed è finita con il premio Nobel per la pace alla giornalista filippina Maria Ressa, molto critica nei confronti della piattaforma. Ma soprattutto martedì a Washington c’è stata l’audizione di fronte al Senato (Sottocommissione per la Protezione del consumatore, Sicurezza del prodotto e dei dati) della whistleblower Frances Haugen, ex dipendente di Facebook, che nelle scorse settimane ha pubblicato migliaia di documenti interni della società che fanno luce sulle enormi falle interne in fatto di sicurezza dei dati. Sono i cosiddetti Facebook Files, raccolti dal Wall Street Journal in una inchiesta in più ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 ottobre 2021) La scorsa settimana è stata pessima per Mark. È cominciata il down globale di, Whatsapp e Instagram per sei ore (e sette miliardi di dollari persi) ed è finita con il premio Nobel per la pace alla giornalista filippina Maria Ressa, molto critica nei confrontipiattaforma. Ma soprattutto martedì a Washington c’è stata l’audizione di fronte al Senato (Sottocommissione per la Protezione del consumatore, Sicurezza del prodotto e dei dati)whistleblower Frances Haugen, ex dipendente di, che nelle scorse settimane ha pubblicato migliaia di documenti internisocietà che fanno luce sulle enormi falle interne in fatto di sicurezza dei dati. Sono i cosiddettiFiles, raccolti dal Wall Street Journal in una inchiesta in più ...

