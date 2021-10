Forza Nuova, Minniti: “Non è protesta degenerata, è eversione” (Di martedì 12 ottobre 2021) “Quando si progetta e poi si tenta di assaltare la sede di un governo. Quando si attacca e si devasta la sede di un sindacato. Quando si usa sistematicamente la violenza nei confronti delle forze di polizia. Non siamo di fronte ad una protesta degenerata in atti inaccettabili. Si tratta di qualcosa di più, di molto di più. Si chiama ‘eversione'”. Lo scrive Marco Minniti, già Ministro dell’Interno, in un editoriale di oggi su Repubblica, dopo quanto accaduto a Roma durante la protesta no Green pass, l’assalto alla sede della Cgil e i sei arresti fra cui i leader di Forza Nuova. “Una parola che una democrazia spera di utilizzare sempre di rado – afferma ancora Minniti – Molto di rado. E che, tuttavia, non dovrebbe mai mancare nel vocabolario di coloro ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021) “Quando si progetta e poi si tenta di assaltare la sede di un governo. Quando si attacca e si devasta la sede di un sindacato. Quando si usa sistematicamente la violenza nei confronti delle forze di polizia. Non siamo di fronte ad unain atti inaccettabili. Si tratta di qualcosa di più, di molto di più. Si chiama ‘'”. Lo scrive Marco, già Ministro dell’Interno, in un editoriale di oggi su Repubblica, dopo quanto accaduto a Roma durante lano Green pass, l’assalto alla sede della Cgil e i sei arresti fra cui i leader di. “Una parola che una democrazia spera di utilizzare sempre di rado – afferma ancora– Molto di rado. E che, tuttavia, non dovrebbe mai mancare nel vocabolario di coloro ...

Advertising

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - NicolaPorro : Giusto indignarsi per gli scontri a Roma. Ma la sinistra non fiatava quando i “suoi” rovesciavano i banchetti del… - ferrazza : Chissà qual è la matrice dell’affitto. (La sede di Forza Nuova è in un immobile di Fratelli d’Italia). - AngeloCabr : RT @valeriorenzi: Informazione di servizio: la sede di Forza Nuova è in via Paisiello ai Parioli in uno stabile 'occupato' ma nei fatti gen… - Pscavino : RT @lauracesaretti1: “Contro lo sblocco dei licenziamenti e per la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro a parità di salario”. Oltr… -