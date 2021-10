Forza Nuova, la procura sequestra il sito web (Di martedì 12 ottobre 2021) L'accusa è istigazione a delinquere aggravata dall'utilizzo di strumenti informatici. Per questo la procura di Roma ha disposto il sequestro preventivo del sito web di Forza Nuova, che ha eseguito ieri sera la polizia postale. "Gli indagati - si legge nel decreto - svolgono mediante l'utilizzo del web un'attività di condivisione e giustificazione e dunque di esaltazione e incitamento alla commissione di reati connotati da violenza". In particolare, nel decreto si cita l'ultimo comunicato pubblicato sul sito in cui si afferma: "Mesi di piazze pacifiche non hanno fermato l'attenzione accelerata dal Great reset, ora la musica è cambiata e il direttore d'orchestra e compositore è solo il popolo in lotta - costretto a difendersi dalla ferocia unanime di chi dovrebbe rappresentarlo, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 ottobre 2021) L'accusa è istigazione a delinquere aggravata dall'utilizzo di strumenti informatici. Per questo ladi Roma ha disposto il sequestro preventivo delweb di, che ha eseguito ieri sera la polizia postale. "Gli indagati - si legge nel decreto - svolgono mediante l'utilizzo del web un'attività di condivisione e giustificazione e dunque di esaltazione e incitamento alla commissione di reati connotati da violenza". In particolare, nel decreto si cita l'ultimo comunicato pubblicato sulin cui si afferma: "Mesi di piazze pacifiche non hanno fermato l'attenzione accelerata dal Great reset, ora la musica è cambiata e il direttore d'orchestra e compore è solo il popolo in lotta - costretto a difendersi dalla ferocia unanime di chi dovrebbe rappresentarlo, ...

