Elkann riorganizza Gedi in quattro aree di business (Di martedì 12 ottobre 2021) Nuova struttura in arrivo per Gedi, il gruppo editoriale di cui è presidente John Elkann. Come riporta Italia Oggi, i vertici di Gedi intendono concentrare le quattro principali aree di attività del gruppo in altrettante diverse entità. La nuova struttura sarà la seguente: i quotidiani nazionali (Repubblica, La Stampa) e locali (come il Secolo XIX) L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) Nuova struttura in arrivo per, il gruppo editoriale di cui è presidente John. Come riporta Italia Oggi, i vertici diintendono concentrare leprincipalidi attività del gruppo in altrettante diverse entità. La nuova struttura sarà la seguente: i quotidiani nazionali (Repubblica, La Stampa) e locali (come il Secolo XIX) L'articolo

Advertising

JohSogos : RT @CalcioFinanza: Elkann riorganizza Gedi (editore di Repubblica e L'Espresso): ecco il piano - CalcioFinanza : Elkann riorganizza Gedi (editore di Repubblica e L'Espresso): ecco il piano - sportli26181512 : #Media #Notizie Elkann riorganizza Gedi in quattro aree di business: Nuova struttura in arrivo per Gedi, il gruppo… -

Ultime Notizie dalla rete : Elkann riorganizza Stellantis riorganizza il polo di Torino, Maserati verso Mirafiori Sarà il nuovo ad di AutoNation Stellantis, Elkann: "Investiti 2 miliardi su Torino". Firmato il contratto di espansione: 390 uscite e 130 assunzioni

Stellantis riorganizza il polo di Torino, Maserati verso Mirafiori Sarà il nuovo ad di AutoNation Stellantis, Elkann: "Investiti 2 miliardi su Torino". Firmato il contratto di espansione: 390 uscite e 130 assunzioni

Elkann riorganizza Gedi in quattro aree di business Calcio e Finanza Elkann riorganizza Gedi in quattro aree di business Nuova struttura in arrivo per Gedi, il gruppo editoriale di cui è presidente John Elkann. Come riporta Italia Oggi, i vertici di Gedi intendono concentrare le quattro principali aree di attività del g ...

Sarà il nuovo ad di AutoNation Stellantis,: "Investiti 2 miliardi su Torino". Firmato il contratto di espansione: 390 uscite e 130 assunzioniSarà il nuovo ad di AutoNation Stellantis,: "Investiti 2 miliardi su Torino". Firmato il contratto di espansione: 390 uscite e 130 assunzioniNuova struttura in arrivo per Gedi, il gruppo editoriale di cui è presidente John Elkann. Come riporta Italia Oggi, i vertici di Gedi intendono concentrare le quattro principali aree di attività del g ...