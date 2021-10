De Ligt saluta la Juve? Un club inglese potrebbe fare follie per l’olandese

(Di martedì 12 ottobre 2021) Devia dalla? Unspaventa la dirigenza! Le ultimissime notizie legate al difensore olandese Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Newcastle avrebbe posato l’attenzione su tre giocatori bianconeri. Non solo Ramsey e Chiesa, ma anche Matthijs de, per il quale Mino Raiola nelle scorse settimane ha avanzato anche l’ipotesi di addio a fine stagione. Definire nel mirino delche, vista l’ampia disponibilità economica,formulare un’offerta convincente allantus. Da capire, in quel caso, le intenzioni delbianconero e dello stesso difensore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...è l'eliminazione dai quarti di Champions per mano dell'Ajax di De. 'Sarà per l'anno prossimo' avrà pensato Cristiano. SARRI - La nuova stagione riparte col cambio d'allenatore: Allegrie ...In bocca al lupo per la nuova avventura Cristiano', scrive sui social Leonardo Bonucci che... Con tanti saluti a Guardiola Messaggi di ringraziamento arrivano anche da Ramsey, de, Federico ...De Ligt via dalla Juve? Un club inglese spaventa la dirigenza! Le ultimissime notizie legate al difensore olandese Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Newcastle avrebbe posato l'attenzione su t ...