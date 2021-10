Covid oggi Abruzzo | 56 contagi e un morto | bollettino 12 ottobre

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sono 56 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 12. Registrato inoltre un altro. I nuovi casi positivi sono di età compresa tra 3 e 86 anni, il totale deidall’inizio dell’emergenza è di 81.685. Il totale è inferiore in quanto è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato duplicato. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti sale a 2.550 (la persona deceduta e registrataè una 86enne della provincia di Chieti, il cui decesso risale ai giorni scorsi, ma è stato comunicato solodalla Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 77.740 dimessi/guariti (+74 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sono 56 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo seco ...I decessi di persone risultate positive al virus da inizio epidemia ad oggi in Valle d'Aosta sono 474 Nessun decesso e sei nuovi contagi da coronavirus in Valle D'Aosta oggi, martedì 12 ottobre 2021, ...